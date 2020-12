Andrea Pirlo aveva sul taccuino due nomi in estate, davanti a tutti gli altri: Edin Dzeko e Manuel Locatelli. Morata sta facendo dimenticare il bosniaco in attacco, ma nessuno può prendere il posto del regista del Sassuolo. Come mai non è arrivato? Per La Gazzetta dello Sport, il costo era considerato troppo elevato dalla società bianconera. Assalto in futuro? Sul centrocampista del Sassuolo Pirlo punta tanto.