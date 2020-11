In estate Andrea Pirlo ha scelto proprio Weston McKennie in una lista di centrocampisti anche piàù importanti, perché l'americano ha due caratteristiche in particolare che gli altri centrocampisti della Juve non hanno: l'interdizione e il cambio di passo, fondamentali nel gioco del nuovo allenatore bianconero. Per questo, come rivelato da Sky Sport, l'ex Schalke è stato prima visionato dagli osservatori bianconeri e poi promosso da Pirlo. Un acquisto a condizioni vantaggiose che in questi primi mesi di campionato e Champions si sta rivelando il rinforzo giusto.