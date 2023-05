Non è stata una stagione facile, in. Ma non lo è stata neanche per gli arbitri, spesso in partite in cui i bianconeri erano implicati. E allora vanno lette anche così le parole di Juan Cuadrado dopo la partita di Bologna. "Non è un caso. Ci sono stati altri episodi con noi", aveva raccontato il colombiano ancora pieno di adrenalina al Dall'Ara. Ma a cosa si riferisce? E' un discorso naturalmente in generale, sull'andamento di alcuni fischi in questa stagione.Mai fischiato. Chiaro ed evidente errore, ma non da Var.In più, vanno aggiunte le ultime ed eclatanti decisioni contro i bianconeri. La prima, a Roma, con la Lazio: Milinkovic spinge Alex Sandro e poi fa gol. Fallo? No, niente. Situazione che somiglia a quanto accaduto con Orsolini, poco prima che quest'ultimo s'involasse per prendere il calcio di rigore su fallo di Danilo. Niente fischio, pure qui, niente di niente. E allora è facile alimentare il sospetto, non per cultura ma per prove a tratti schiaccianti.. E per quanto ufficialmente Allegri e il club preferiscano non parlare degli arbitraggi (di tanto in tanto, giusto un riferimento alla Salernitana e al gol buono poi diventato fantasma), le storture iniziano a essere tante. Impossibile guardare dall'altra parte.