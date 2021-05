4









L'obiettivo è esattamente questo: isolare la squadra nel momento di maggior pressione, e dunque di maggior preoccupazione. Il famoso gap con le altre non esiste più: è stato fagocitato dalle prestazioni altalenanti di una stagione, strana, particolare, ma che si può ancora raddrizzare. O almeno così spera la dirigenza. TUTTI IN BILICO - Ed è proprio dalla dirigenza che nascono i primi e fondamentali dubbi: chi sarà il direttore della Juventus di domani? Chi, addirittura, il presidente? Come racconta Repubblica, sono tutti nodi che possono pesare sul match di questa sera. Lo è certamente l'incertezza di tanti giocatori riguardo al loro futuro poiché sacrificabili, in una situazione "economica" che si delineerà solo e soltanto con il verdetto sulla corsa Champions. E a proposito della Champions: se l'Uefa metterà davvero i paletti? Tanti nuvoloni sulla testa di Pirlo. Che ha un solo obiettivo: isolare la squadra, pensare al campo, come se il mondo finisse a fine maggio.