Apre così Tuttosport, che sottolinea come il Nazionale svizzero, arrivato alla Juventus lo scorso gennaio assieme a Dusan Vlahovic e oggi corteggiato da diversi club come Borussia Dortmund, Roma e Monaco, non sia convinto di dire addio. Anzi. Se il centrocampista del Psg non vede l’ora di salire su un volo per Torino, affidando la “missione Juventus” direttamente agli avvocati di Angel Di Maria, Zakaria ha molta meno voglia di andarsene. Sono giocatori diversi, ma la Juventus prima di affondare per il parigino vorrebbe liberare spazio in rosa e nel monte-stipendi, ciò che avrebbe fatto volentieri con l'addio di Adrien Rabiot, che però ha mandato in fumo un affare da 20 milioni.- Zakaria è uno dei centrocampisti con più mercato e a meno di cambi di programma la Juve ha le idee chiare: uno esce, uno entra. E il solo addio di Arthur, potrebbe non bastare. Così si arriva al possibile sacrificio di Zakaria, che non è considerato un intoccabile, ma cedibile a patto che quei 20 milioni arrivino nelle casse. Intanto Paredes ieri è entrato in campo soltanto nei minuti finali contro il Lille, troppo poco per l’argentino, desideroso di tornare protagonista anche in vista del Mondiale.