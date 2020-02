L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il momento della Juventus: "Il problema sembra essere la testa, che non è quella della classifica (Madama la capolista conserva 5 punti di vantaggio sulla Lazio, che però ha una partita da recuperare, e 3 sull’Inter) ma dei giocatori. La vecchia Juve avrebbe approfittato del pareggio delle rivali per sbranare il Napoli e allargare il solco, quella di Sarri si è presentata all’appuntamento scarica. Un girone dopo la squadra pare impantanata nello stesso limbo di interrogativi di inizio stagione: i balbettii della difesa, la mancanza di sarrismo nel gioco, l’attacco ancora in fieri, un centrocampo che non segna".