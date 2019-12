Da oggi si farà sul serio, alla Continassa si programma il futuro. Come scrive il Corriere dello Sport, tutto è sotto osservazione: "dal nodo tattico (tridente da bar) a quello della difesa, stravolta dopo il primo ko con la Lazio e che ora dovrà riproporre De Ligt al fianco di Bonucci per evitare che si cominci a gridare al caso. Ma tengono banco le scelte a centrocampo: senza Bentancur squalificato e con Khedira fuori a lungo, con Emre Can che resta stabilmente sulla porta d'uscita, dovrà essere Rabiot a cercare certezze sul centrodestra al fianco di Pjanic e Matuidi, salvo nuovi esperimenti".