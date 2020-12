Dieci gare per capire a che punto si è. Questo il messaggio all'inizio di quel tour de force appena concluso dalla Juve. Tutto bene, fino all’ultima, che qualche dubbio in più lo ha sollevato. Perché il 3-0 incassato in casa dalla Fiorentina ha posto quesiti sulla stabilità della squadra. Mentale, soprattutto. Come sottolinea Tuttosport, "appare poco giustificabile passare dal pareggio ad alto tasso agonistico con l’Atalanta e dal 4-0 di Parma al poco o nulla di martedì sera. Certo, c’è stata la serata poco felice di Federico La Penna, la forza dei grandi club è però saper andare oltre la prestazione degli arbitri e non cercare alibi". Dopo tre mesi di panchina non si può negare che la squadra abbia una sua identità, fatta di aggressività, recupero immediato del pallone e gioco, pur non sempre perfetto. Il problema quindi è senza dubbio mentale, perché questo assetto ha però bisogno di una concentrazione costante dal 1’ al 90’ e la Juve fa fatica se attaccata in verticale.