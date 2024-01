Serie la, la top 10 dei dirigenti più pagati nel 2022/2023

Maurizio Setti, presidente Hellas Verona – 1,28 milioni di euro;

Claudio Lotito, presidente Lazio – 1,1 milioni di euro;

Lina Souloukou, CEO Roma – 850 mila euro;

Maurizio Arrivabene , ex amministratore delegato Juventus – 785 mila euro;

Federico Cherubini, ex direttore sportivo Juventus – 750 mila euro;

Maurizio Scanavino, amministratore delegato Juventus: 605 mila euro (salirà a 800 mila euro di base nel 2023/24);

Paolo Scaroni, presidente Milan – 600 mila euro;

Andrea Agnelli , ex presidente Juventus – 330 mila euro;

Pavel Nedved, ex vice presidente Juventus – 240 mila euro;

Gianluca Ferrero, presidente Juventus – 182 mila euro (salirà a 400mila euro di base nel 2023/24).

Tra i dirigenti della, è sorprendentemente Maurizio, presidente dell'Hellas Verona, ad occupare la posizione di vertice per i compensi. Questo dato emerge dall'analisi dei bilanci delle società della massima serie italiana a cura di Calcio e Finanza. La sua leadership nella classifica dei manager più retribuiti costituisce una rivelazione inaspettata, sfatando forse alcune aspettative. L'approfondimento nei bilanci svela una realtà che pone Setti in una posizione di rilievo in termini di compensazione, suscitando interesse e curiosità nell'ambito del calcio italiano. Questa notizia offre uno sguardo intrigante sulla compensazione dei dirigenti nel contesto calcistico nazionale.