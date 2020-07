di Nicolò Vallone

La Juventus che si trova a un passo dal nono scudetto consecutivo è un gigante che mai come quest'anno è sembrato poggiare su equilibri delicatissimi, sempre sul punto di inciampare. In quasi ogni partita post lockdown, vinta, pareggiata o persa che sia, arriva l'appuntamento fisso con lo svarione difensivo. Il letargo fatale dell'ultima mezz'ora col Milan, l'apatia generale con l'Atalanta, la mezz'ora centra da incubo col Sassuolo, fino alla disattenzione di ieri che ha rimesso in partita una Lazio inerme. Uno dei primi a finire sul banco degli imputati è l'allenatore, anche perché si sa, la difesa è un fatto soprattutto di fase difensiva prima che di singoli difensori. Quindi se l'impianto là dietro scricchiola, la colpa dev'essere per forza di chi lo organizza. Ma siamo sicuri che sia al 100% così in questo caso?



I LIMITI DI SARRI... - Nell'analisi generale della gestione juventina di Maurizio Sarri non si può negare una certa difficoltà nel motivare ed entrare in piena empatia con una rosa di livello così alto. E non si può nemmeno far finta di nulla di fronte ai numerosi equivoci tattici derivati dall'arrivo di un allenatore "giochista" su una panchina spiccatamente "risultatista", non ultimo un modo di difendere decisamente differente da quello di Allegri, meno attendista e col baricentro più alto. Coi rischi annessi e connessi. Al contempo, però, andando a osservare i costanti blackout difensivi dell'ultima Juve, sembrano un po' eccessivi anche contando tutte le possibili problematiche sarriane.



... E GLI ERRORI DEI SINGOLI - Davvero, infatti, se un difensore di esperienza come Leonardo Bonucci incappa in una dormita (individuale e non indotta da situazioni tattiche) come quella che ha portato al rigore per la Lazio, o se il pacchetto di mediani e difensori gioca alle belle statuine nella propria area mentre il Milan si getta all'attacco, lo spieghiamo semplicemente con una cattiva e contraddittoria gestione di Sarri? Non possiamo dire che i giocatori della Juventus sono pur sempre dei professionisti coi fiocchi, e che al netto di tutti gli eventuali limiti del proprio tecnico non possono pensare di staccare la spina così facilmente? Che se Sarri può non essere un fenomeno a stimolarli, le motivazioni e la concentrazione per portare a casa un risultato in sicurezza devono anche trovarle dentro di sé a prescindere da ogni fattore esterno? Tutti si devono saper prendere le proprie responsabilità: Sarri senz'altro, ma anche chi sbaglia sul terreno di gioco.