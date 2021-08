è a un passo dalla Juventus. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato l'accelerata nella trattativa e la giornata del brasiliano, pronto a sbarcare in Italia. I bianconeri hanno trovato l'accordo col Santos per anticipare il suo arrivo in queste settimane di fronte a un indennizzo che verseranno nelle casse dei brasiliani. Tra i dettagli dell'accordo, secondo Sky Sport c'è anche un diritto di prelazione riservato al Santos sull'eventuale prestito di Kaio.