Alessandro Del Piero ancora in Italia? Sembrerebbe proprio così. Il capitano bianconero non è stato ancora immortalato tra Milano e Torino, ma molti indizi social lasciano trasparire il ritorno dell'ex capitano della Juve proprio in città.



Il primo indizio social è arrivato dal figlio di ADP, Tobias, che sui propri social ha pubblicato un'immagine all'Allianz Stadium per l'Academy World Cup. A seguire una diretta instagram di Sonia, lady Del Piero, al Forum di Assago per la finale scudetto della Serie A di basket tra Bologna e Milano.