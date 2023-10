Il caso Fagioli ha scoperchiato un mondo. Scommesse su piattaforme illegali, possibili legami di quel mondo con la malavita. Scoperto quasi per caso il nome di Nicolò dal sostituto procuratore Manuela Pedrotta - che indagava per conto della Procura della Repubblica di Torino su alcuni traffici illeciti delle organizzazioni criminali - e questo stanno approfondendo gli inquirenti. Da Fagioli a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, e non solo: secondo La Repubblica,Si parla anche di un “giocatore della Juve di secondo piano”, probabilmente un coetaneo dello stesso Fagioli, all’interno della rosa bianconera. E poi ancora gli investigatori stanno sondando i server dei provider non autorizzati dei quali non solo Tonali e Zanioli sarebbero utenti registrati: per loro l’accusa è di aver violato la legge 401 del 1989, e in particolare il comma 3 dell'art 4, che punisce chi partecipa ad attività abusive organizzate e gestite da altri soggetti con l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda. Oltre ai procedimenti della giustizia sportiva.- Ma qual è il sistema? Quel sistema in cui Fagioli - che sarebbe arrivato a puntare oltre un milione di euro - avrebbe coinvolto i suoi colleghi, mettendoli verosimilmente in contatto con gli allibratori coi quali si sarebbe indebitato? Questi soggetti - si legge su Repubblica - avrebbero poi raggiunto Tonali e Zaniolo, col primo che risulterebbe registrato alla piattaforma "worldgame365" ed il secondo a "Evoz9.fxgaming". E poi? L'altro nodo da sciogliere riguarda sia le persone già emerse sia ciò che deve ancora essere verificato: è fondamentale che le indagini non portino a risultanze ancora più gravi, quali contatti con esponenti della criminalità organizzata o anche “dritte” a terzi e giocate sulle proprie squadre di appartenenza. Tutto ciò che cambierebbe il senso di questa storia, rendendola ancor più grave.