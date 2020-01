I rigori, da sempre, sono motivo di discussione tra tifosi: quelli che potevano essere assegnati, quelli clamorosamente non dati, o anche quelli “regalati”. Nemmeno l’inserimento del Var, dalla stagione 2017/18, ha spento polemiche e polveroni che puntualmente si alzano durante e dopo le giornate di campionato. Forse sarà impossibile trovare una soluzione che accontenti tutti, i dubbi resteranno sempre se l’occhio che guarda è in malafede. Si può però stilare una classifica dei rigori ottenuti e di quelli fischiati contro ogni singola squadra, anche per spegnere qualche falso mito, spesso riguardante la Juve.



RIGORI A FAVORE - Si scopre infatti che, nella stagione in corso, i penalty assegnati alla Juve sono pochissimi, meno della metà di quelli concessi alla Lazio, quasi la metà di quelli avuti dall’Inter. I biancocelesti guidano la speciale classifica con 11 rigori a favore, di cui 8 realizzati. Dietro ci sono Lecce e Roma con 7 penalty a favore, poi l’Inter con 6. La Juve, al netto delle polemiche, ne ha avuti solo 4, tutti convertiti in gol. Questa la classifica completa (tra parentesi i rigori trasformati):



1. Lazio 11 (8); 2. Lecce e Roma 7 (5); 4. Inter 6 (6); 5. Torino 5 (5), Atalanta, Bologna e Genoa 5 (4); 9. Juve e Milan 4 (4), Sampdoria 4 (3), Spal 4 (2); 13. Fiorentina e Verona 3 (2); 15. Cagliari 2 (2), Parma 2 (0); 17. Napoli e Brescia 1 (1), Sassuolo 1 (0); 20. Udinese 0. RIGORI A SFAVORE - Mentre, a sfavore, solo poche squadre ne hanno dovuto fronteggiare più rigori della Juve. E, anche in questo caso, l’Inter è tra le squadre più fortunate, con una solo rigore a sfavore. Questa la classifica completa, con tra parentesi i penalty trasformati:



1. Udinese e Lazio 7 (6); 3. Cagliari, Genoa e Sassuolo 6 (5); 6. Roma e Verona 5 (5), Juve e Milan 5 (2); 10. Torino e Brescia 4 (3), Spal 4 (4); 13. Atalanta 3 (3), Napoli e Bologna 3 (2); 16. Lazio, Fiorentina e Parma 2 (1); 19. Inter 1 (1); 20. Sampdoria 0.