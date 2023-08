Ventiquattromila persone circa e buona, buonissima parte con un'idea chiara:Il coro che si leva dallo Stadium è chiaro, si ascolta senza alcuna fatica. Il motivo? Echeggia da tempo, echeggia da un po': dalle visite mediche a ognuna delle occasioni in cui il popolo bianconero, prima nel virtuale dei social e poi nel reale, ha potuto dire la propria. No, Lukaku non ha un posto nei cuori dei tifosi. E si parte esattamente con questo spirito: la festa non sarà quella bucolica di Villar Perosa, è una raccolta estiva delle emozioni da Stadium.Inizia però con un'attenzione particolare, soprattutto nei confronti dei tifosi: giochi e quiz, rigori sotto la Sud, la sensazione che solo l'attesa di inizio anno sa regalare. Ecco: il volto nuovo resta Weah, accolto dagli applausi.Dietro la panchina di, si vede persino: ha firmato qualche autografo e visto gli ormai ex compagni. C'è la festa, dunque. E c'è uno spot, uno spazio, per ribadire prevalentemente la propria voce: ancora su Lukaku, ancora contro.Ad ascoltare ci sono tutti. C'è chi lo scambio tra RL9 e DV9 l'ha chiesto - Allegri -, c'è chi glielo sta organizzando, ossia. C'è pure chi l'ha avallato, Maurizio, Amministratore Delegato, ricevuto con una stretta di mano e un abbraccio dal presidente Ferrero e dal CEO Exor, John, con il proprio figlio al suo fianco. La massima dirigenza avrà naturalmente preso nota, così come - a suo tempo - ha annotato tutti i buchi di bilancio. Sarà impossibile accontentare tutti, ma dalla festa Juve si sente un unico coro. Che sembra un grido d'allarme.