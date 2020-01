C'è anche Gonzalo Higuain nella lista dei convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di domani all'Olimpico contro la Roma. L'argentino giovedì si era allenato a parte a causa di un affaticamento della coscia sinistra, ma domani sera sarà regolarmente disponibile. Probabilmente andrà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso.



Ecco la lista completa dei convocati



1. Szczesny

2. De Sciglio

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

28. Demiral

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

77. Buffon