La Lazio ha reso noti i nomi dei convocati daper il ritiro di Auronzo di Cadore. Nella lista, tra i centrocampisti, spicca l'assenza di: lo spagnolo non si è presentato il primo giorno di ritiro, senza avvisare la società biancoceleste e scatenando l'ira di Lotito e dello stesso Sarri. Finirà sul mercato? Le big spagnole osservano interessate, ma Luis Alberto potrebbe rappresentare un'importante occasione anche per alcune squadre italiane.Questo l’elenco dei calciatori presenti per il ritiro di Auronzo di Cadore 2021.Portieri: Adamonis, Alia, Reina, StrakoshaDifensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, VavroCentrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, TroiseAttaccanti: Adekanye, Caicedo, Raul Moro, Muriqi