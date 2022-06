Tra pochi minuti Galles e Ucraina scenderanno in campo per quello che sarà lo spareggio che consentirà ad una delle due di strappare il pass e accedere così ai prossimi Mondiali in Qatar. Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, con i gallesi che annotano il bianconeri Ramsey tra gli 11 titolari.



GALLES (4-4-2): Hennessey; Roberts, Davies, Rodon, Williams; Ampadu, Ramsey, Allen, James; Moore, Bale. Ct. Page.



UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovskiy, Zinchenko, Tsygankov; Yaremchuk. Ct. Petrakov.