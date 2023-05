. Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione in casa, dove l'obiettivo attuale, insieme a quello di ricostruire la competitività sportiva, è quello di risanare il, per cui non è escluso un nuovo intervento degli. Negli ultimi tre anni, spiega la rosea, il sistema è praticamente andato, anche per via dell'emergenza Covid: -93 milioni nel 2019-20, -227 nel 2020-21, -239 nel 2021-22, per un totale di, di fronte a cui lasi è rivelata una diga anti-crisi.Al 31 dicembre 2022 il quadro è pure peggiorato: a causa della perdita di 30 milioni del semestre, il patrimonio netto è calato a 135 milioni, mentre, toccando i 333 milioni, soprattutto per i pagamenti delle campagne trasferimenti pregresse (per esempio Federicoe Dusan) e per le pendenze fiscali. Per quanto riguarda l’esercizio in chiusura il 30 giugno, però, si intravedono segni di un’. "Rispetto all’ultimo bilancio la perdita 2022-23 dovrebbe dimezzarsi" si legge nell'analisi a cura di Marco Iaria. "I nostri calcoli, al momento, suggeriscono un. I ricavi, al netto del player trading, sono attesi in aumento (tra 430 e 440 milioni contro i 403 del 2021-22) grazie allo sfruttamento al 100% dello stadio, mentre la semifinale di Europa League (una decina di milioni) ha parzialmente compensato la precoce eliminazione dalla Champions.: dai 481 milioni della scorsa stagione a una forbice compresa tra 410 e 420 [...]. E fino al 30 giugno è sempre possibile registrare eventuali, in aggiunta a quelle dell’estate scorsa (29 milioni da Matthijs), così da migliorare il bilancio 2022-23"."In ogni caso - la conclusione - la perdita eroderà ilal 30 giugno, previsto attorno ai. Considerando le prospettive per il 2023-24, senza gli incassi della Champions, sarà necessaria una manovra imponente () non solo per riequilibrare la gestione ma anche per evitare ai soci di dover metter mano al portafogli".