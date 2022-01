1









Alvaro Morata finirà la stagione alla Juventus? La sensazione, e il tempo che passa l'alimenta, è che possa andare proprio così. Lo spagnolo sembra destinato a terminare quest'annata in bianconero, nonostante la chiara richiesta di andar via, di farlo subito per non perdere il treno che lo vedrebbe prossimo numero nove del Barcellona.



LA GIORNATA - Intanto, l'agente di Alvaro, Juanma Lopez, è stato nella sede dell'Atletico Madrid per fare un ultimo tentativo. L'obiettivo era quello di sbloccare la trattativa per il passaggio del numero 9 al Barcellona. Al momento, come conferma anche La Gazzetta dello Sport, è davvero improbabile che Morata abbia la maglia blaugrana a inizio febbraio. Xavi ha infatti chiesto Morata e Morata vuole giocare per i catalani, ipotizzato pertanto un prestito di 18 mesi. Quindi, quale destino per Morata? Alla Juve per altri sei mesi, probabilmente. Gazzetta avanza anche l'ipotesi di una nuova vita bianconera: da attaccante di movimento, che può giocare in coppia con Vlahovic oppure a sinistra, con compiti più difensivi del solito, quasi alla Mandzukic.