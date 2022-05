Un rapporto particolare. L'allenamento era appena finito quando tutti i giocatori salutano i tifosi. Tutti, tranne uno: Dusan Vlahovic. Il serbo infatti rimarrà ancora un po' in campo, sotto lo sguardo attento di Massimiliano Allegri. Dusan riceve palla prima da destra e poi da sinistra, stoppa e tira. Allegri, on contento, gli dice come deve fare per rendere il movimento più fluido: lo ferma un paio di volte, poi ingaggiano una sfida. RITROVARE LA BRILLANTEZZA - Come racconta La Gazzetta dello Sport, la cura di Allegri prevede, oltre alle lezioni fuori orario, "anche un po’ di leggerezza". Vlahovic, infatti, ha bisogno di liberare la testa oltre che di non appesantire il fisico in questa fase della stagione, perché ha tirato tanto la carretta e la fatica, mentale e muscolare, si fa sentire. Tutto pronto per la prossima, fondamentale patita: non quella con il Genoa, che è ininfluente. La partita che conta si giocherà mercoledì 11 all’Olimpico contro l’Inter.