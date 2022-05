L'ex arbitro della nostra Serie A, Mauro Bergonzi, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, dove è tornato a parlare anche degli episodi arbitrali che si sono verificati nell'ultima uscita di campionato dei bianconeri contro il Genoa, complimentandosi con Sozza per la direzione arbitrale.



'Genoa-Juventus era una partita difficile, molto difficile, ma lui è stato bravissimo come sempre. Giusto il rigore per il Genoa: De Sciglio prende nettamente Yeboah ed è sempre rigore. Segnalo, tra l'altro, che è un'azione che proviene da un contropiede con un gol clamorosamente sbagliato da Kean, quindi Sozza ha mostrato anche una grande prestanza fisica facendo avanti e indietro e facendosi trovare subito lì davanti'.