Dopo la classifica sul brand uscita ieri, Brand Finance, tramite il suo Football 50 2022, ha analizzato e stilato anche una graduatoria delle società anche sulla base del loro Enterprise Value (EV). Di cosa si tratta? E' una misura del valore del core business della società per tutti gli investitori. Un calcolo che si basa su alcuni criteri e fattori rilevanti che lo influenzano, come spiegato da Calcio&Finanza: la percezione del campionato in cui gioca il club, indipendentemente dal fatto che il club possieda o meno il suo stadio; il mercato; il valore della rosa; la forza del brand del club, indipendentemente dal fatto che il club abbia o meno una fan base globale; il patrimonio e la storia del club, e infine i margini operativi. In questo modo cambiano i vertici del calcio europeo e i club che valgono di più.



A che punto è la Juve? In top 10. E le altre italiane? L’Inter segue i bianconeri al 13° posto (+1 posizione), mentre il Milan è arrivato al 16° posto (+26 posizioni). C'è il Napoli al 27° posto (+8 in classifica), con la Roma in 34esima posizione (+21). Atalanta e Fiorentina sono rispettivamente al 37° e 46° posto. LA CLASSIFICA nella nostra gallery