Per un allenatore come Maurizio Sarri restare lontano dalla panchina per 100 giorni dev’essere stata una terribile sofferenza. Probabilmente più della polmonite che gli ha precluso le porte all’esordio in Serie A alla guida della Juve. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ultima presenza ufficiale del mister bianconero è di oltre tre mesi fa. Dopo le cure che hanno debellato la malattia ed aver riassaggiato il campo (il mister ha seguito la partitella di allenamento di ieri pomeriggio) il tecnico guarda a Firenze dove, sabato 14 settembre, sarà finalmente il giorno della sua prima con la Juve. Tifosi e addetti ai lavori si aspettano di vedere progressi nel gioco espresso dai bianconeri. Il sarrismo è stato quasi del tutto assente a Parma e ben visibile, almeno per la prima ora di gioco, contro il Napoli.