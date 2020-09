Per Chiesa è lotta contro il tempo. La Juve non molla l’idea e l’intenzione è di arrivare al traguardo il prima possibile, ma alcune cessioni mancanti bloccano l'affare. Come scrive il Corriere dello Sport, prima di poter dare il via libera all’investimento la Juve deve sfoltire la rosa e incassare un tesoretto che permetta l’accelerazione decisiva: qui entra in scena Douglas Costa. Perché è il brasiliano l’indiziato principale a fare spazio a Chiesa, garantendo le risorse utili per l’affare. L’addio dell’attaccante ex Bayern Monaco sarebbe quello più redditizio, ma Douglas Costa rifiuta tutto e i suoi "capricci", come definiti dal quotidiano, bloccano l'affare.