La prestigiosa rivista Forbes ha stilato la graduatoria dei 10 calciatori più pagati al mondo nell'anno solare 2020. Una classifica che prende in considerazioni sia gli stipendi percepiti coi club che i compensi legati a sponsorizzazioni. Inevitabilmente, a contendersi lo scettro ci sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con il fuoriclasse del Barcellona in vantaggio su CR7 di una decina scarsa di milioni di euro. Sul gradino più basso del podio Neymar, mentre in classifica oltre allo juventino Ronaldo c'è anche un ex Juventus ossia Paul Pogba.

