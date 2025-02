I calci piazzati fanno male alla Juve (e bene all'Inter): le parole di Motta e i numeri

AFP or licensors

La Juventus affronta una partita allo stesso tempo complicata e necessaria: l'Inter è tra le squadre più in forma del campionato e vuole sfruttare l'occasione di trovarsi in cima alla classifica di Serie A. I nerazzurri, infatti, possono superare il Napoli dopo che ha frenato in casa della Lazio con il 2-2 finale.La Juve vuole invece trovare continuità dopo i 3 successi consecutivi ottenuti con, e vuole trovare il quarto: sarebbe un ulteriore passo avanti per Thiago Motta, che ha dichiarato più volte come nonostante le vittorie voglia di più dalla squadra, soprattutto in termini di dominio del gioco.

L'Inter domina i calci piazzati, la Juve soffre

Le parole di Motta sui calci piazzati

C'è però un aspetto in particolare che l'allenatore bianconero vuole tenere d'occhio, anche e soprattutto in ottica Inter: i calci piazzati. Motta ne ha parlato anche in conferenza stampa , spiegando quanto sia importante rimanere attenti e allenarsi, sia per le difficoltà della Juve sia per l'abilità dei nerazzurri.L'Inter è una vera e propria sentenza sui calci piazzati, e i numeri lo confermano: i nerazzurri sono la squadra che ha segnato più di tutti sugli sviluppi dei calci piazzati,. Gli uomini di Inzaghi possono infatti contare su giocatori pericolosi soprattutto in area di rigore, come certificato nelle ultime partite.Dall'altra parte la Juve vede nei calci piazzati un vero e proprio ostacolo: i bianconeri sono la squadra che ha subito di più su calcio da fermo, circa il 43%.sono arrivate in questo modo, e proprio per questo servirà la massima attenzione da parte di tutta la linea difensiva e non solo.Lo stesso Thiago Motta, come anticipato, ha affrontato il tema in conferenza stampa. 'Lo prepariamo sempre, tutte le settimane, diamo informazioni all'avversario, ai giocatori, si può migliorare sempre. Aspetto da migliorare. Vediamo anche all'estero squadre che creano un disequilibrio in partita'.'Siamo attenti sempre in funzione di come siamo noi, delle caratteristiche nostre. L'Inter sui piazzati lo fa molto bene, noi dobbiamo essere più bravi di loro, l'atteggiamento. Fase offensiva o difensiva, conta tantissimo. Conta chi vuole attaccare di più la palla'.