All'estero, in particolare in Inghilterra e in Spagna, si continua a discutere sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus, ma il club non ha nessun timore di perderlo nella prossima estate perché convinto della volontà del giocatore di restare a Torino. Intanto per i bookmakers mettono a disposizione la quota di un possibile addio di CR7 a fine stagione, e tra l'altro anche abbastanza bassa: la cessione del portoghese si può giocare a 1.65, contro la quota di 2.10 di una sua permanenza in bianconero.