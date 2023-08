Lo scorso sabato un uragano gialloblù ha travolto le ragazze di Milena Bertolini, già costrette ora a cancellare il ricordo del 5-0 subito dalle scandinave e a focalizzarsi sull’obiettivo ottavi di finale. Nonostante il pesante ko, la classifica sorride ancora alle Azzurre, che per volare tra le migliori sedici al mondo dovranno battere il Sudafrica o, nel caso in cui l’Argentina non batta la Svezia, potranno accontentarsi di un pari. La soglia di attenzione, però, resta alta, perché il morale non può essere certamente dei migliori e le sudafricane hanno già dimostrato di non essere “vittime sacrificali” in questo Gruppo G. Come andrà a finire la terza e ultima partita della fase a gironi? Per i bookmakers, il sogno della nostra Nazionale potrà continuare.Una reazione necessaria - In pochi giorni tutto può e deve cambiare. L’Italia si prepara al nuovo confronto con la volontà di dimostrare di essere in grado di poter dire la propria nella più importante competizione intercontinentale. Secondo Betclic, la quota-vittoria della nostra selezione è a 1.64, di gran lunga inferiore rispetto a quella del Sudafrica, a 4.97. Il pareggio è dato a 3.87, mentre l’ipotesi di Over 2.5, a 1.81 (per Sisal a 1.80), è avanti rispetto aquella dell’Under 2.5, a 1.89. Per andare avanti servono i gol - Una rete segnata in due partite è il magro bottino italiano in questo inizio di Mondiale. Una tendenza da invertire già nel fondamentale incrocio con il Sudafrica. Finora, l’unica azzurra a trovare la via del gol è stata la juventina Cristiana Girelli, data in questa occasione a 2.25 da Betclic. Quota 2.75, invece, per la compagna di squadra alla Juventus Barbara Bonansea, mentre la romanista Valentina Giacinti è a 2.50.La Coppa è un miraggio - In ottica vittoria del torneo, il podio delle favorite vede sul gradino più alto gli Stati Uniti, a 3.90 per Betclic, seguiti dalla Spagna, a 4.85, e dall’Inghilterra, a 7.00. La Svezia, leader del Gruppo G, è a 25.00, mentre l’Italia è data addirittura a 200.00.