Un anno senza Europa per la Juventus: l’Uefa ha confermato l’esclusione della società bianconera dalla Conference League e l’impatto sul bilancio è forte, ma Massimiliano Allegri può ora concentrare le forze sulla Serie A e sulla Coppa Italia. In particolare il campionato è l’obiettivo numero 1 della Juventus, che dopo il successo nella stagione 2019/20 ha concesso spazio a Inter, Milan e Napoli. Una squadra che non è abituata a queste lunghe attese è comunque attiva sul mercato per presentarsi ai nastri di partenza con i favori del pronostico, ma per ora le quote antepost sulla Serie A 2023/24 danno l’Inter di Simone Inzaghi come candidata numero uno. I nerazzurri stanno costruendo un’ottima squadra e al netto di qualche cambiamento parte dalla spina dorsale della formazione che ha giocato l’ultima finale della Champions League. Lo scudetto dell’Inter si gioca a 3.00, con la conferma del Napoli a 4.75. La Juventus chiude il podio a 5.00 e per ora è di poco davanti al Milan, grande protagonista del calciomercato, anche grazie ai milioni incassati dalla cessione di Tonali, a 5.25. Staccate per ora Roma (a 15), Lazio (a 18) e Atalanta. Sempre in contesto nazionale i valori sono molto simili per la Coppa Italia: Inter campione a 4.00, Napoli e Juventus a 4.50.