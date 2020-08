Da una parte l’arrivo del debuttante Andrea Pirlo, dall’altra la conferma del condottiero Antonio Conte. Tra cambiamenti e continuità, il cammino di Juventus e Inter verso la prossima stagione si infiamma improvvisamente nelle previsioni dei betting analyst, che negli ultimi giorni hanno ridotto drasticamente la distanza tra le due squadre. La variazione è particolarmente significativa nelle quote scudetto Snai: i bianconeri, dati a 1,60 all’apertura delle giocate, erano saliti a 1,70 subito dopo l’esonero di Maurizio Sarri e la chiamata di Pirlo, con l’Inter in leggero ribasso da quota 4,00 a 3,75. Il vero scossone è però arrivato dopo il felice esito dell’incontro tra Conte e il presidente Zhang: il titolo ai nerazzurri, riporta agipronews, si gioca ora a 2,75, quello juventino è invece passato a 1,95. Una differenza mai così ridotta nella scorsa stagione, nemmeno quando a inizio dicembre l’Inter aveva provvisoriamente scavalcato la Juventus al primo posto: allora per Conte e i suoi viaggiavano a 2,50, con i bianconeri sempre favoriti a 1,50.