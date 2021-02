Crotone senza speranze per la gara di chiusura della prossima giornata. Lunedì sera sarà ospite della Juventus che avrà il vantaggio di conoscere i risultati delle dirette inseguitrici e della Roma che al momento la precede in classifica. Scontata, per gli analisti di Planetwin365 la vittoria per i bianconeri, data a 1,15 contro la quota da capogiro del Crotone, 19,00. Anche qui, partita da Over, a 1,45. In testa ai probabili marcatori, a 1,43, Cristiano Ronaldo, in cerca di riscatto dopo l'opaca prova di mercoledì scorso in Champions.