Prima il blitz a Barcellona, poi quello a Madrid dal Real, in attesa degli assalti delle big inglesi. Mino Raiola lavora al colpo a cifre incredibili, con la Juve che osserva sullo sfondo il futuro di Haaland. 150 milioni di euro è il prezzo fissato dal Borussia Dortmund, secondo quanto filtrato dalla Germania nelle ultime settimane, per privarsi già a luglio di un calciatore dai numeri semplicemente spaventosi (dopo i 44 gol in 40 presenze della passata stagione). Ovviamente la prospettiva di acquistare il bomber norvegese alla metà del prezzo nell'estate 2022, in virtù della clausola inserita nel suo contratto, risulta più allettante per le sue pretendenti.