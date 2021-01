1









La Juventus al lavoro per definire gli ultimi dettagli finali dell'operazione Nicolò Rovella. Un affare delicato, in cui verrà inclusa anche una contropartita in favore del Genoa, perché il gioiellino classe 2001 che diventerà bianconero in futuro ma verrà prenotato da subito. Ancora qualche dettaglio da limare prima di arrivare alle firme, il patto è saldo e pronto per arrivare all'intesa. Già lunedì, primo giorno di mercato, può arrivare la fumata bianca. Ma perché un giocatore a scadenza costerà quasi 10 milioni di euro?



IL RETROSCENA - Una domanda che ha come risposta un retroscena. Come scrive Calciomercato.com, in primis va ricordato che il Genoa avrà una contropartita, dunque il costo va letto anche in tal senso. Ma soprattutto la Juve voleva Rovella da più di un anno, sapendo bene della concorrenza di Inter e Roma. Non solo, perché il Manchester City ha mandato più volte i propri scout con diversi blitz a seguire il talento del Genoa da quando era fuori categoria in Primavera. Crescita costante, gradimento e decollo in prima squadra hanno fatto il resto. La Juve ha anticipato tutti e ora vuole chiudere, crede che la valutazione sia giusta anche perché Rovella è un dicembre 2001, quasi un 2002 con già 3 mesi di Serie A alle spalle, un debutto (ottimo) a San Siro, l'Under che ha chiamato. E il futuro davanti. Sì, per la Juve il prezzo è giusto.