I fantastici quattro. Sì, in bianconero. Sono stati avvistati in Sardegna, a Cagliari. Precisamente alla Sardegna Arena. Ronaldo, Morata, Chiesa e Kulusevski per la prima volta tutti insieme. Dopo la brutta eliminazione negli ottavi di Champions contro il Porto Andrea Pirlo sapeva che non poteva sbagliare, e così ha deciso di fare all in schierando quello che sulla carta è un 4-4-2 ma che sarebbe diventato facilmente un 4-2-4. Quattro punte, tutte insieme: due a riempire l'area, due a sfrecciare sulle fasce.



LA REAZIONE - E' così che la Juve ha archiviato la pratica Cagliari in meno di 45'. L'obiettivo - non dichiarato, ma quasi - era quello di chiudere la gara il prima possibile per dare un segnale a tutti dopo una settimana di critiche e polemiche per essere usciti dall'Europa. E ce n'erano per tutti, anche per Ronaldo; fortuna che le critiche lo esaltano e lo motivano ancora di più, tanto da segnare tre gol a Cagliari. Il portoghese è stato protagonista assoluto, ma quella di schierare quattro giocatori offensivi tutti insieme è stata una scelta forte e decisa da parte dell'allenatore che si è preso anche un bel rischio. Cosa sarebbe successo se avesse perso? Meglio non pensarci.



NUOVO TORMENTONE? - Pirlo ha osato ed è stato premiato. Per la prima volta li ha messi tutti insieme e chissà che non si possano rivedere in futuro. Fino a qualche mese fa si parlava di un possibile tridente con Dybala insieme a Morata e Ronaldo, ora che l'argentino è ko e fuori dai radar, l'intuizione di oggi può diventare una nuova idea contro le squadre che tendono a difendersi. Ronaldo, Morata, Kulusevski e Chiesa tutti insieme per la prima volta. Ma la sensazione è che non sarà l'ultima.