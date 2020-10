Si continua a parlare dei 7 giocatori che l'altroieri hanno violato l'isolamento fiduciario della Juventus al J Hotel, assumendo su di sé la responsabilità legale del caso. La Juventus ha segnalato prontamente i nomi alla Asl di Torino (che ha definito "esemplare" il comportamento del club bianconero) che a sua volta li ha segnalati alla Procura del capoluogo piemontese. Come riportato da diversi organi di stampa, dovrebbe arrivare per tutti una multa di almeno 400 euro. E il Corriere della Sera spiega che il procuratore capo Anna Maria Loreto ha aperto un fascicolo di tipo K, ossia senza alcuna ipotesi di reato, poiché nessuno di loro è positivo al Covid.

LE SITUAZIONI - Poste queste importanti premesse, Sky Sport fa un punto più specifico sui rischi: Gigi Buffon è il più "tranquillo", poiché ha "bucato la bolla" per andare a casa sua, restando dunque in Italia. Gli altri (Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado, Danilo, Paulo Dybala, Merih Demiral e Cristiano Ronaldo) hanno invece risposto alle convocazioni delle loro nazionali, andando quindi all'estero, e potrebbero andare incontro a sanzioni più severe. Ma in ogni caso, i rischi penali sembrano scongiurati.