di Francesco Guerrieri

La voglia di calcio si respira nell'aria. Sui social, nelle videochiamate, nelle dirette Instagram. Si vede negli occhi della gente, nonostante la distanza che in questo periodo ci sta rinchiudendo ognuno nelle proprie case. Si ricomincia? Sì. Ma quando? La speranza di tutti è che si possa ripartire il prima possibile, al netto, chiaramente, della sicurezza di tutti che deve essere considerata la priorità assoluta. Sicuramente quando si tornerà in campo qualcosa di diverso ci sarà. Perché quella che stiamo vivendo è una situazione più unica che rara, un evento che passerà alla storia e noi - purtroppo - ne siamo i protagonisti. Anche il campionato risentirà dei postumi da coronavirus, vediamo allora nella nostra gallery quali sono i 5 motivi per i quali alla ripresa sarà una Serie A sarà già "falsata".