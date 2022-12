È cominciata con uno scherzo – a dir la verità non pienamente riuscito -, a Fabio, come documentato dai canali social della, la giornata sulle montagne russe di Federico. Poi subito in campo, per gli esercizi di riscaldamento insieme a tutti i compagni di squadra. Gli occhi dei tifosi, per la maggior parte, erano puntati su di lui, per trovare una risposta alle domande: “”.. Scatti, grinta, fame: insomma, tutto il corollario che già conosciamo, quello che ha conquistato i tifosi della Juve prima dello sfortunato infortunio al crociato.: lo vede come seconda punta, è così che lo schiera in un primo momento nella partitella a tutto campo. A girare dietro Kean, alla ricerca dello spazio giusto dove infilarsi ed esplodere. Dopo, però, il tecnico livornese lo sposta sulla sinistra, come quinto, nella posizione precedentemente occupata daÈ qui che succede il “fattaccio”, per fortuna senza conseguenze. Allungo di Chiesa, l’esterno entra in area e arriva sul fondo con l’intento di mettere il pallone nel mezzo. Di fronte, però, Tommaso Barbieri che nel tentativo di impedirglielo in tackle lo colpisce., tutti paralizzati, mentre a muoversi sono solo alcuni elementi dello staff medico che di corsa raggiungono il calciatore. Dopo una lunga – è sembrata lunghissima, quasi da record -, apnea, il sospiro di sollievo: Chiesa si rialza, prima zoppica, poi camminando raggiunge nuovamente i compagni che, nel frattempo, avevano interrotto la partitella come da ordini di Allegri e del suo staff.