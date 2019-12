La pausa natalizia per riflettere. La sconfitta della Juventus in Supercoppa contro la Lazio, ha evidenziato dei problemi da risolvere al più presto in casa Juve. Sono quattro i nodi principali, secondo il Corriere dello Sport: troppi gol subiti per una difesa che stenta così come Matthijs De Ligt, alti e bassi dal suo arrivo e non è riuscito ancora convincere del tutto l'allenatore; c'è un centrocampo in calo e nel mercato di gennaio potrebbero servire rinforzi in quel reparto, e bisogna riequlibrare la squadra se Sarri dovesse decidere di proseguire la strada del tridente in attacco. Insomma, di lavoro da fare ce n'è: alla ripresa del campionato contro il Cagliari serve subito una svolta.