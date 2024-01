Club più ricchi in Europa: com'è messa la Juve?

, non solo in campo. I blancos, infatti, sono la prima squadra in Europa per fatturato, secondo quanto riportato dallo studio di Deloitte, la 27esima Football Money League, che indica i venti club che hanno generato i maggiori ricavi per la stagione 2022-23. Il fatturato complessivo è di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 14% rispetto alla stagione 2021-22 per questi 20 club, con i fattori di crescita che sono legati ai ricavi delle partite (1,9 miliardi) e quelli commerciali (4,4 miliardi), ora maggiori rispetto agli introiti televisivi. Infatti, questa voce ha registrato un aumento minore, circa il 5%, dovuto al fatto che la stagione scorsa rientra negli accordi dei broadcast domestici già esistenti.