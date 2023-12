The Guardian ha pubblicato la classifica dei 100 migliori calciatori dell'anno. Tanta Serie A presente nella graduatoria, con ben 18 calciatori tra i 100 eletti che giocano (o giocavano) nel nostro campionato. Quasi tutti però giocatori di Inter, Milan e Napoli. Nell'attuale rosa della Juve, non c'è nessun calciatore in questa classifica. A sorpresa però, almeno per quanto fatto nella passata stagione con il club bianconero, troviamo all'83esima posizione Angel Di Maria, che ha lasciato la Juve a parametro zero in estate trasferendosi al Benfica. Tra i giocatori che giocano in Italia, al primo posto c'è Victor Osimhen, che si piazza nono.