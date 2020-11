2







di Nicolò Vallone

Oggi è un lunedì speciale per Andrea Pirlo. A riposo, così come i suoi giocatori non impegnati con le nazionali, festeggia il suo centesimo giorno da allenatore della Juventus. Un arrivo che spiazzò tutti, un'investitura che definire prematura (senza accezione negativa alcuna, sia chiaro) è un eufemismo. Al posto di Maurizio Sarri, massimo emblema italico della gavetta, arrivava un esordiente assoluto, le cui referenze erano solo quelle maturate da meraviglioso calciatore e che non aveva mai allenato neanche i pulcini. Oggi, con una Juve zoppicante, in fase di costruzione, 5^ in campionato (e chissà se avesse giocato col Napoli) e seconda nel girone di Champions League dietro a un Barcellona che nello scontro diretto ha impartito una lezione ai bianconeri.



