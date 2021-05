Four Four Two ha stilato la classifica dei 10 allenatori migliori dell’anno, dopo che quasi tutti i tornei nazionali, ad accezioni per la Ligue 1 e la Liga, hanno emesso i loro verdetti, con ancora la finale di Champions League. Dentro la classifica presenti due tecnici italiani, mentre fuori, nella top 50, c’è abbondanza. Carlo Ancelotti si è piazzato al 14esimo posto, Pioli al 17esimo, Gattuso al 22esimo, Simone Inzaghi al 28esimo e De Zerbi al 40esimo. Pirlo non compare nei primi 50.



Sfoglia la gallery per vedere la top 10 dei migliori allenatori dell’anno