2









Basta nominarlo per far impazzire il mondo intero: Erling Haaland. Un nome, una garanzia. L'attaccante de Borussia Dortmund, classe 2000, è il miglior giocatore della sue generazione, e a 20 anni ha numeri da urlo: 27 gol stagionali in 25 partite, 8 reti in 5 gare di Champions. Lui e Mbappé sono i fenomeni del futuro ma anche del presente, nelle ultime gare europee si sono presi tutte le copertine a suon di gol e giocate decisive. A gestire Erling Haaland è Mino Raiola, agente che con la Juventus ha un ottimo rapporto e che in bianconero ha già portato Matthijs de Ligt.



POSIZIONE JUVE - Quando si parla di Haaland però bisogna partire da una base di 100 milioni di euro solo per il cartellino del giocatore, ai quali aggiungerne altri dieci - almeno - per l'ingaggio. Cifre astronomiche che in questo momento la Juventus difficilmente si può permettere, a maggior ragione in una situazione economica così delicata come quella attuale causata dal Covid. La richiesta del Dortmund però è inavvicinabile anche per altri club italiani come Inter e Milan, che non riescono neanche ad avvicinarsi a quell'investimento.



GLI ALTRI CLUB - E' improbabile però che Haaland resti ancora a lungo al Dortmund. Anzi, già l'estate prossima potrebbe fare le valigie. Destinazione? Secondo quanto riporta la Bild potrebbe andare al Chelsea, dove il presidente del club Roman Abramovich ha già dato il via libera alla dirigenza per iniziare la trattativa con i tedeschi. In settimana l'agente del giocatore Mino Raiola è stato chiaro: "Al mondo ci sono dieci club che possono permettersi Haaland, e quattro sono in Inghilterra". Tradotto: oltre al Chelsea ci sono anche il Liverpool e i due Manchester. In Premier. Ma ne mancano altre sei all'appello: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Psg. E siamo a nove. L'ultima casella - jolly - potrebbe essere riempita da un club italiano, magari la Juve. Magari per il futuro, perché al momento i bianconeri partirebbero nettamente sfavoriti di fronte alle grandi potenze economiche del calcio.