Gli stipendi degli atleti più pagati del mondo nel 2020 sono scesi per la prima volta in 4 anni. I 100 più pagati hanno incassato complessivamente 3,6 miliardi di dollari, il 9% in meno rispetto al 2019. Questo emerge dallo studio della rivista americana Forbes, che come ogni anno ha stilato la classifica degli sportivi più pagati, tra ingaggio e sponsor, al mondo. A trionfare stavolta è stato Roger Federer, vero e proprio fenomeno di longevità e popolarità del tennis. Lo svizzero vince per la prima volta questa speciale classifica, superando due mostri sacri come Cristiano Ronaldo, stella della Juve, e Lionel Messi, fenomeno del Barcellona.



Nella gallery, a partire dal decimo posto a salire, la classifica dei 10 atleti più pagati al mondo!