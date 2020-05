cominciato malissimo (la prima stagione fu disgraziata) ma proseguito in modo straordinario.del nostro calcio e con pochi eguali a livello internazionale.per il presidente più vincente del calcio moderno.Andrea Agnelli con la sua Juve sempre più organizzata, sempre più forte, sempre più ricca di denaro (anche grazie allo Stadium) e di fuoriclasse (Ronaldo su tutti),. Così, pensando (com’è giusto che sia, ovviamente) a costruire una squadra migliore ogni anno,, troppo spesso già deciso a molte giornate dalla fine. Senza lotta, senza pathos, addirittura senza polemiche. Se ci pensate,: il primo, strappato al Milan anche con il famoso gol di Muntari, e il penultimo, tolto al Napoli con quella rimonta a San Siro contro l’Inter che spesso torna ancora di attualità Da amanti del calcio e non di una squadra,, e una volta se lo prendeva una e una volta l’altra all’ultima curva. Ancora oggi ricordiamo e celebriamo, magari qualcuno con rabbia, la pioggia di Perugia (2000), il gol di Nakata (2001), il 5 maggio (2002).L’incubo di Andrea Agnelli, come di tutti i tifosi bianconeri, è la Champions. ENon sappiamo, insomma, se abbia sofferto all’estero proprio questa superiorità che si è costruita in Italia., di una colpa inconsapevole.@steagresti