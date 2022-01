Le parole di Hyyrynen a Juventus Tv:



FIORENTINA - "Una partita difficile, dove non abbiamo giocato come volevamo. Partite come questa ci danno la possibilità di migliorare ancora il nostro gioco. Adesso dobbiamo trovare la giusta mentalità e lavorare ancora di più"



MONTEMURRO - "Ha portato idee ed energie nuove, il suo gioco è offensivo e divertente. Abbiamo tanta fiducia e siamo unite, mi piace moltissimo lavorare con lui"



INTER - "Una squadra forte, mi aspetto una partita difficile ma abbiamo tutto quello che serve per vincere. Affrontare coach Guarino? Dopo 4 anni è strano, ma le cose cambiano, siamo avversarie e sarà una bella sfida"



100 PRESENZE - "Un onore e un sogno. La maglia è a casa mia e voglio trovarle un posto speciale"



UWCL - "Eravamo tutte molto felici dopo la qualificazione. Sono stata fortunata a festeggiare così le 100 presenze"



RICORDO PIU' BELLO - "Quando sono arrivata a Torino ero nervosa, era tutto nuovo. Dall'inizio abbiamo sognato in grande ma era difficile immaginare qualcosa di così bello. Al secondo anno abbiamo giocato all'Allianz Stadium, la prima partita, davanti 39mila persone, un giorno che non dimenticherò mai. Ma forse la più speciale è la 100esima con la Juve"