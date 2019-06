Aumentano le possibilità di vedere Elseid Hysaj lontano da Napoli. L'esterno difensivo dei partenopei dovrebbe accasarsi altrove, tentando di rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Una delle possibili destinazioni potrebbe essere la Juventus: i bianconeri hanno il vantaggio di avere in panchina Maurizio Sarri. Il tecnico ex Chelsea gradirebbe circondarsi di persone fidate ed il giocatore albanese rientra in questa categoria. Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo, non ci sarebbe solo la Vecchia Signora sul giocatore. Anche l'Atletico Madrid avrebbe intenzione di inserirsi per strappare Hysaj alla Juve.