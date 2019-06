João Cancelo è diretto a Manchester, sponda City, ma a sostituirlo in maglia bianconera non sarà Elseid Hysaj. Il terzino albanese del Napoli, già allenato da Maurizio Sarri durante la sua esperienza sulla panchina del club partenopeo, si sta infatti avvicinando di nuovo all'Atlético Madrid. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la cifra per convincere De Laurentiis a lasciar partire il giocatore è pari a 20 milioni di euro: i Colchoneros possono sbloccare l'affare, mentre la Juve non ha mai considerato Hysaj una priorità per la fascia destra.