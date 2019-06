Elseid Hysaj è pronto a lasciare il Napoli. “Ho bisogno di cambiare, la mia volontà è quella di fare nuove esperienze e provare a vincere qualcosa”, aveva annunciato pochi giorni fa il terzino albanese, accostato anche alla Juventus. In bianconero il classe ’94 ritroverebbe Maurizio Sarri, ma in queste ore c’è un altro club che sta insistendo per lui. Come scrive il Corriere dello Sport, l’Atlético Madrid è in cerca di un esterno destro e per Hysaj vorrebbe investire una cifra vicina ai 25 milioni di euro: una cifra troppo bassa per il Napoli, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi a breve.